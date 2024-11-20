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Мир

Деревня в Италии предлагает дома по 1 евро американцам, расстроенным результатами выборов в США

Выборы в США
Дональд Трамп
Туризм
время публикации: 20 ноября 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 11:12
Деревня в Италии предлагает дома по 1 евро американцам, расстроенным результатами выборов в США
Wikipedia.org. Фото: Pispisos

Деревня Оллолаи на Сардинии предлагает американцам, уставшим от политики и разочарованным в результатах выборов в США, приобрести частный дом. Стоимость жилья начинается от одного евро.

Деревня в регионе Сардинии давно пытается привлечь иностранцев, чтобы восстановить свое благосостояние после десятилетий депопуляции. Местные власти решили использовать выборы в США, как способ решить проблему, теперь американцы могут купить ветхий дом в деревне всего за один евро.

После итогов голосования в США 5 ноября компания создала веб-сайт, ориентированный на потенциальных американских экспатов. Платформа предлагает доступное жилье, рассчитывая, что люди, недовольные результатами, будут заинтересованы в покупке одного из свободных объектов недвижимости.

В разговоре с CNN мэр Оллолаи Франческо Колумбу говорит, что любит Соединенные Штаты и уверен, что американцы – лучшие люди, которые помогут возродить сообщество в деревне. "Мы, конечно, не можем запретить людям из других стран подавать заявки, но у американцев будет ускоренная процедура. Мы делаем ставку на то, что они помогут нам возродить деревню, они – наша выигрышная карта", – добавляет Колумбу.

Всем желающим предложено три варианта размещения: бесплатное временное жилье для определенных категорий цифровых кочевников, дома за один евро, которые требуют ремонта, и полностью готовые к проживанию дома стоимостью до 100 тысяч евро. По словам мэра, была создана специальная команда, которая будет помогать покупателям на каждом этапе: от организации индивидуальных экскурсий по доступным объектам до подбора подрядчиков, строителей и оформления всех необходимых документов.

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