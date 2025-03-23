В понедельник начнется обсуждение законопроекта о бюджете на 2025 год

Комиссия Кнессета под председательством депутата Офира Каца назначила дату обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2025 год. Обсуждение начнется в понедельник, 24 марта, в 20:00 и продлится до 11:30 следующего дня.

Комиссия также одобрила просьбу спикера Кнессета Амира Оханы о начале пленарного заседания в более раннее время, в 11:00.

Обсуждение законопроекта государственного бюджета начнется с выступления председателя финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни, который представит предложенный бюджет, после чего будут выслушаны обоснования и выступления по запросам – до 15:00.