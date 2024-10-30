Walla об израильской лазерной защите от БПЛА: стоимость, эффективность, сроки

На этой неделе стало известно, что министерство обороны Израиля подписало контракт на закупку у концернов "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот" партии лазерных систем противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор"). Стоимость сделки – 2 миллиарда шекелей. Сроки поставки системы ЦАХАЛу не раскрываются.

О революции лазерного перехвата пишет в онлайн-издании Walla обозреватель Уди Эцион.

Автор публикации отмечает, что, получив на вооружение "Маген Ор", ЦАХАЛ решит несколько проблем – прежде всего, дефицита и стоимости средств перехвата. Эта система позволит эффективно перехватывать не только небольшие ракеты, но также ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы. Кроме того, значительно сократится количество фрагментов, падающих на землю – при использовании систем ПРО "Железный купол" или "Праща Давида" зачастую ущерб причиняется именно осколками противоракет.

Контракт был подписан после того, как США утвердили бюджет в 1,2 миллиарда долларов на финансирование продолжения разработки и закупок "Маген Ор" для ЦАХАЛа, отмечается в статье.

О цене. Каждая система "Маген Ор" будет стоить около 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" – от 2 долларов (приводимая в статье Walla оценка, озвученная в свое время Нафтали Беннетом, когда он был премьер-министром Израиля) до 10 долларов (оценка военных экспертов, которая звучала во многих СМИ).

По данным министерства обороны Израиля, система "Маген Ор" использует луч волоконного лазера мощностью 100 кВт в качестве поражающего фактора. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных снарядов, относительно небольших ракет ближнего радиуса действия, а также беспилотных летательных аппаратов различных типов. Система способна уничтожать летящие объекты на расстоянии до 10 км, сопровождая цель и поражая ее до разрушения.

Та версия "Маген Ор", которая должна быть поставлена на вооружение ЦАХАЛа, неспособна сбивать тяжелые баллистические ракеты. Для этого нужен гораздо более мощный лазер. Walla отмечает, что такого оружия на сегодняшний день нет ни у одной страны, включая США, Китай и Россию.

Не исключено, что в будущем Израиль будет поставлять "Маген Ор" в другие страны. Однако в настоящее время речь идет о поставках этих систем исключительно для нужд ЦАХАЛа.

Как отмечалось выше, официально сроки поставки системы "Маген Ор" не называются. Ранее СМИ писали, что система вероятно поступит на вооружение ЦАХАЛа в конце 2025 года. Однако некоторые военные эксперты говорят о том, что на внедрение этой системы как одного из основных элементов израильской ПВО могут уйти несколько лет.

Важно, что, судя по публикуемой информации, несколько установок "Маген Ор", заказанных министерством обороны Израиля три года назад, будут получены почти одновременно.