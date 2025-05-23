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Экономика

Верховный суд снова заморозил строительство отелей на пляже Ашдода

Судебные решения
Недвижимость
Средиземное море
Экология
Туризм
время публикации: 23 мая 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:49
Верховный суд снова заморозил строительство отелей на пляже Ашдода
Photo by Nati Shohat/Flash90

Судья Верховного суда Дафна Барак-Эрез издала временный запрет на возобновление работ по строительству отелей на пляже Лидо в Ашдоде, удовлетворив запрос природоохранных организаций, добивающихся отмены строительства.

Организации требовали остановить строительные работы до декабря, когда будет рассмотрена их апелляция на решение Беэр-Шевского окружного суда, разрешившего возобновить строительство.

Вместе с тем, Барак-Эрез постановила, что подрядчики смогут продолжать работу над получением разрешений на строительство от муниципальной комиссии, чтобы минимизировать ущерб, если апелляция природоохранных организаций будет отменена.

Конфликт по поводу отелей на пляже Лидо связан с изменением законодательства. Когда застройщик получал разрешение на их строительство, можно было строить на расстоянии от 60 метров от линии воды, а в 2020 году, когда началось строительство, закон изменился и теперь можно строить только от 100 метров от линии воды.

Экономика
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