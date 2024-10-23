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Экономика

Баркат распорядился ужесточить проверки на наличие ценников на товарах

время публикации: 23 октября 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 09:20
Баркат распорядился ужесточить проверки на наличие ценников на товарах
Chaim Goldberg/Flash90

Министр экономики Нир Баркат распорядился, чтобы ответственны за защиту прав потребителя Коби Зрихан увеличить масштабы проверок торговых сетей на предмет нанесения ценников на каждый товар на полках магазинов.

Закон, обязывающий наносить наклейку с ценой на каждый товар, был принят в 1998 году с целью облегчить покупателям сравнение цен на товары разных фирм в категории. Кроме того, согласно закону, если наклейка на товаре указывает цену более низкую, чем указана на прилавке, продавец обязан продать товар по той цене, которая указана на товаре.

В последние месяцы в министерстве экономики взвешивалась возможность отмены закона, что, по свидетельству потребителей, привело к его игнорированию со стороны многих продавцов.

Экономика
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