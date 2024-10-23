МВФ ухудшил прогноз по экономике Израиля

Международный валютный фонд опубликовал уточненные прогнозы по глобальной экономике и по экономике отдельных стран на 2024 и 2025 годы.

Прогноз по Израилю был ухудшен с 1,6% до 0,7% роста ВВП в 2024 году и с 5,4% до 2,7% роста ВВП в 2025 году.

Прогноз по темпам роста глобальной экономики на 2024 год остался без изменений на уровне 3,2%, а прогноз на 2025 год был снижен с 3,3% до 3,2%.

В МВФ прогнозируют улучшение экономических показателей США и некоторых стран Азии. В то же время прогнозы по Европе были ухудшены.