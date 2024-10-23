x
23 октября 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2024
|
23 октября 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по экономике Израиля

время публикации: 23 октября 2024 г., 07:09 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:09
МВФ ухудшил прогноз по экономике Израиля
AP Photo/Jose Luis Magana

Международный валютный фонд опубликовал уточненные прогнозы по глобальной экономике и по экономике отдельных стран на 2024 и 2025 годы.

Прогноз по Израилю был ухудшен с 1,6% до 0,7% роста ВВП в 2024 году и с 5,4% до 2,7% роста ВВП в 2025 году.

Прогноз по темпам роста глобальной экономики на 2024 год остался без изменений на уровне 3,2%, а прогноз на 2025 год был снижен с 3,3% до 3,2%.

В МВФ прогнозируют улучшение экономических показателей США и некоторых стран Азии. В то же время прогнозы по Европе были ухудшены.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 мая 2024

OECD пессимистичней МВФ по поводу экономики Израиля