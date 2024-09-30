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Экономика

BYD отзывает 96 тысяч электромобилей в связи с угрозой возгорания

время публикации: 30 сентября 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 21:31
BYD отзывает 96 тысяч электромобилей в связи с угрозой возгорания
AP Photo/Jeff Chiu

Китайский производитель электромобилей BYD объявил об отзыве в автомастерские 96 тысяч машин моделей Atto3 и Dolphin в связи с угрозой риска поломки механизма рулевого управления, способной привести к возгоранию.

Отзыву подлежат 87,7 тысяч автомобилей обеих моделей сборки BYD Auto Industry, произведенных с 4 февраля по 26 декабря 2023 года и около 8,5 тысяч автомобилей Atto3 сборки BYD Auto Co., произведенных с 2 ноября 2022 по 19 июня 2023 года.

На текущий момент речь идет о модификации моделей для китайского рынка, а не для европейского (в Израиле продаются европейские модификации).

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