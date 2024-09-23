Импортируемое мясо застряло в портах Израиля из-за кризиса в главном раввинате

Юридический советник главного раввината Израиля постановил, что 15 сентября истек срок полномочий совета главного раввината, и вплоть до проведения выборов нового совета, или до принятия закона о продлении полномочий действующего совета, главный раввинат не имеет права выполнять свои функции.

Одной из функций главного раввината является выдача сертификатов о кошерности импортируемого мяса по его прибытии в порт. Следует отметить, что речь идет об административной функции, поскольку кошерность мяса проверяется за границей во время забоя, после чего груз пломбируется и доставляется в Израиль.

По прибытии груза в Израиль главный раввинат выдает сертификат кошерности на основании документов, оформленных во время забоя. Без этого сертификата груз не может быть выпущен из порта.

Как следствие, любой груз мяса, пришедший в израильские порты за последнюю неделю, не может быть растаможен.

Выборы в совет главного раввината уже несколько раз откладывались из-за политических разногласий в коалиции. Законопроект, продлевающий полномочия действующего совета, прошел часть процесса утверждения в Кнессете, однако сложно сказать точно, когда он завершится, сообщает портал ynet.