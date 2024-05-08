Цены на мясо в Израиле выросли на десятки процентов

Традиционно День Независимости в Израиле празднуется с большим количеством мяса на мангалах. В этом году платить за него придется существенно дороже.

Цены на курятину выросли на 10-20%, как из-за подорожания кормов, так и из-за парализации значительной части птицеферм, расположенных на севере страны у границы с Ливаном.

Цены на говядину выросли в среднем на 50%, как из-за пропущенного выезда резников в Латинскую Америку в октябре-ноябре 2023 года для кошерного забоя скота, так и из-за резкого сокращения спроса на антрекот. Из-за войны израильтяне стали меньше ходить в рестораны, и самый ходовой продукт, стейки, оказался невостребованным. Чтобы компенсировать убытки, импортеры мяса повысили цены на другие части говяжьей туши.

Кроме того, после отмены импортных пошлин государство прекратило проводить тендеры на беспошлинный импорт говяжьего фарша по фиксированной цене. В результате из торговых сетей исчез фарш по 30-35 шекелей за килограмм, и остался только фарш по 60-65 шекелей.