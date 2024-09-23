Налоговое управление: прямой ущерб северу от ракет "Хизбаллы" – миллиард шекелей

Директор компенсационного фонда Налогового управления Амир Дахан заявил в интервью порталу ynet, что оценки ущерба имуществу на севере Израиля от ракетных обстрелов сильно завышены.

По словам Дахана, озвучивавшиеся в СМИ и в социальных сетях суммы в несколько миллиардов шекелей не имеют ничего общего с действительностью, и что на текущий момент оценка ущерба по северу составляет около 1 миллиарда шекелей.

Совокупный прямой ущерб от войны по стране в целом Дахан оценил в 2,5 миллиарда шекелей.

На текущий момент к 40 группам оценщиков ущерба, работающим с налоговым управлениям на обычных условиях по итогам тендера, добавлены 120 групп, нанятых вне тендера.

Дахан подчеркнул, что в последние недели началась работа по более точной оценке ущерба таким населенным пунктам, как Метула, для которой используются беспилотные летательные аппараты с видеоаппаратурой.