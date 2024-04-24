Компания Air Canada сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше июля

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada, приостановившая полеты из Торонто после удара, нанесенного Ираном по Израилю, сообщила, что полеты в Тель-Авив возобновятся не раньше июля.

Воздушное пространство Израиля было закрыто на семь часов в ночь на 14 апреля, когда Иран с помощью ракет и беспилотников атаковал Израиль. С тех пор международный аэропорт имени Бен-Гуриона работает в обычном режиме, но многие иностранные авиакомпании до сих пор не возобновили полеты в Тель-Авив, объясняя это "нестабильностью обстановки".

В частности, 16 апреля британская бюджетная компания EasyJet объявила о приостановке полетов в Израиль до 27 октября.