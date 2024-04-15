Air India приостановила полеты в Израиль на фоне эскалации с Ираном
время публикации: 15 апреля 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 14:05
Авиакомпания Air India решила временно приостановить полеты в Израиль на фоне эскалации отношений Израиля и Ирана. По словам представителя компании, прямые рейсы между Дели и Тель-Авивом будут прекращены на три недели.
Авиакомпания Air India обслуживает четыре рейса в неделю по этому направлению. После "черной субботы" 7 октября Air India также приостанавливала авиасообщение с Израилем, и возобновила его 3 марта после пятимесячного перерыва.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 апреля 2024