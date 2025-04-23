Глава ChatGPT заявил, что готов купить Google Chrome

Руководитель продукта ChatGPT Ник Терли сообщил, что OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome у Google, если федеральный суд примет решение о его выделении в самостоятельную компанию в рамках антимонопольного разбирательства. Об этом Терли заявил 22 апреля во время судебного заседания, сообщает Reuters.

В настоящее время ChatGPT уже представлен в виде расширения для браузера Chrome, доступного пользователям. Однако, по словам Терли, более тесная интеграция браузера с платформой OpenAI позволит создать более качественный продукт. Ник Терли выступал с показаниями на судебном процессе в Вашингтоне, который стал очередным в череде дел, инициированных Министерством юстиции США против доминирования крупнейших IT-компаний в сферах соцсетей, интернет-поиска и искусственного интеллекта. Ранее, в прошлом году, суд признал Google монополистом на рынке онлайн-поиска, а всего неделю назад было вынесено новое решение, признавшее незаконной монополию компании в области онлайн-рекламы.

В рамках текущего судебного процесса рассматриваются возможные меры по сдерживанию доминирования Google на рынке онлайн-поиска, особенно в свете стремительного роста генеративных ИИ-сервисов, таких как ChatGPT, которые способствуют расширению этого рынка. Современные ИИ-модели обращаются к интернету за информацией, чтобы улучшать точность ответов и снижать количество так называемых "галлюцинаций", что стало одной из ключевых задач для разработчиков с момента роста популярности чат-ботов.

Как отметил Терли, в прошлом году OpenAI предлагала Google сотрудничество, предусматривающее интеграцию поисковой выдачи Google в ChatGPT. Однако, по его словам, в Google это предложение отклонили.