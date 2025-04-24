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Экономика

Вступила в силу реформа "Транспортная справедливость". Скидка не предоставляется автоматически

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 24 апреля 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 10:22
Вступила в силу реформа "Транспортная справедливость". Скидка не предоставляется автоматически
Olivier Fitoussi/Flash90

В четверг, 25 апреля, вступил в силу второй этап реформы "Транспортная справедливость", в рамках которого были повышены тарифы на проезд и расширен круг получателей скидок.

Возраст освобождения от платы за проезд снизится с 75 лет до 67 лет. Демобилизованные военнослужащие и закончившие альтернативную службу получили право бесплатного проезда в течение года после окончания службы. Молодежь в возрасте 18-26 лет получила право на 33% скидки.

Также право на 50% скидки только на месячный проездной получат жители населенных пунктов и кварталов, относящихся к 1-5 социо-экономическим кластерам.

Проверить право на скидку можно на сайте национального управления общественного транспорта.

Новые льготы не предоставляются автоматически. Для получения льготы необходимо обновить свой профиль в приложении, которым вы пользуетесь для оплаты проезда, или обратиться в информационный центр "Аль а-Кав" *8787.

Стоимость одной поездки в автобусе без скидки подорожала с сегодняшнего дня на 33% с 6 до 8 шекелей. Стоимость одной поездки в поезде также подорожала на 2 шекеля. Месячный внутригородской проездной подорожал с 236 до 315 шекелей. Пропорционально выросли и остальные тарифы.

Экономика
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"Транспортная справедливость": 25 апреля проезд в общественном транспорте подорожает на 33%