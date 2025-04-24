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Экономика

Трамп подписал указ об обязательной отчетности вузов об иностранных пожертвованиях

время публикации: 24 апреля 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 07:43
Трамп подписал указ об обязательной отчетности вузов об иностранных пожертвованиях
AP Photo/Charles Krupa

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий американские колледжи и университеты сообщать о пожертвованиях, полученных от иностранных источников.

Федеральный закон уже требует от колледжей и университетов раскрывать информацию о подарках или контрактах стоимостью 250 000 долларов или более от иностранных организаций, однако надзор за соблюдением данного закона был в последнее время объектом критики, особенно в свете данных о финансировании, получаемом университетами от Катара.

Указ Трампа направлен именно на ужесточение контроля за исполнением закона, давая министерству образования полномочия отзывать федеральные гранты у вузов, нарушивших требования прозрачности финансирования.

Трамп также поручил министру образования Линде Макмэн отменить или аннулировать любые действия предыдущей администрации, "которые позволяют университетам скрывать детали, касающиеся их иностранного финансирования".

"Слишком долго иностранные средства поступали в американские колледжи и университеты с недостаточной прозрачностью или надзором. Нераскрытое иностранное финансирование вызывает серьезные опасения по поводу потенциального иностранного влияния, рисков национальной безопасности и скомпрометированной академической честности", - говорится в разъяснении к указу.

Следует отметить, что Палата представителей уже утвердила снижение порога отчетности до 50 тысяч долларов. На текущий момент данная инициатива находится на рассмотрении Сената США.

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