Минфин оценивает ущерб Израилю от пошлин Трампа в 10 млрд шекелей

Первичные оценки министерства финансов говорят, что объемы экономики Израиля сократятся на 0,5% (около 10 млрд шекелей) из-за введения пошли президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Глобс".

Речь идет об ущербе как непосредственно от пошлины в размере 17%, наложенной на Израиль, так и об ущербе от сокращения глобальной торговли из-за пошлин, введенных против других стран.

Вместе с тем, в министерстве финансов отмечают, что ущерб Израилю от пошлин будет меньшим, чем для большинства других стран, включая собственно США.

Официальный прогноз по экономике Израиля министерство должно опубликовать в конце мая. Последний прогноз говорил о росте ВВП в 2025 году на 4,3%. Если он будет снижен только на размер ущерба от пошлин, то составит 3,8%, что все еще выше обновленных прогнозов Банка Израиля (3,5%) и МВФ (3,2%).

Напомним, что Белый дом наложил на Израиль пошлину в размере 17%, однако на данный момент взимает единую для всех пошлину в 10%. Взимание дополнительных 7% отложено на 3 месяца. Израильское руководство ведет переговоры по снижению или отмене пошлин, обещая сократить внешнеторговый дефицит между странами.