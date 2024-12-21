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Израиль

Система ПРО "Хец" не смогла перехватить баллистическую ракету хуситов. Начато расследование

Пресс-служба ЦАХАЛа
Йемен
Хуситы
время публикации: 21 декабря 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 06:22
Система ПРО "Хец" не смогла перехватить баллистическую ракету хуситов. Начато расследование
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ начал расследование по факту неудачной попытки перехвата ракеты системой ПРО "Хец" баллистической ракеты, выпущенной хуситами по центру Израиля в ночь на 21 декабря 2024 года.

Баллистическая ракета, выпущенная из Йемена, достигла территории Израиля около 3:45 ночи. За пределами воздушного пространства Израиля она не была перехвачена. Были запущены несколько противоракет, однако ни одна из них не перехватила ракету. На видеозаписях, публиковавшихся в соцсетях, видно, как ракета на очень высокой скорости падает на территории Израиля.

Ракета хуситов упала в районе Яффо. Был причинен ущерб. Пострадали десятки людей.

Вскоре после обстрела ЦАХАЛ признал, что попытки перехвата ракеты были неудачными.

Отметим, что система ПРО "Хец" ранее неоднократно неудачно перехватывала баллистические ракеты – в ряде случаев, как например в ночь на 19 декабря, после перехвата боевая часть ракеты падала на жилые районы.

Впрочем, как правило, в ходе войны "Железные мечи" система ПРО "Хец" демонстрировала высокую эффективность при перехвате баллистических ракет противника.

Израиль
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