Уровень безработицы в Израиле незначительно вырос

Согласно данным Центрального статистического бюро, в ноябре 2024 года уровень безработицы в Израиле вырос на 0,1% и составил 2,7%.

Уровень участия в рынке рабочей силы (работающие и ищущие работу от общего населения в возрасте старше 15 лет) увеличился на 0,1% до 62,7%.

Уровень занятости (работающие от общего населения в возрасте старше 15 лет) остался без изменений на уровне 61%.

Уровень участия в рынке рабочей силы среди населения в возрасте 24-65 лет вырос на 0,1% до 80,6%, а уровень занятости в этой группе населения – на 0,1% до 78,6%.