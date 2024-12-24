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Экономика

Уровень безработицы в Израиле незначительно вырос

Статистика
Рынок труда
время публикации: 24 декабря 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 10:27
Уровень безработицы в Израиле незначительно вырос
Yossi Zamir/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в ноябре 2024 года уровень безработицы в Израиле вырос на 0,1% и составил 2,7%.

Уровень участия в рынке рабочей силы (работающие и ищущие работу от общего населения в возрасте старше 15 лет) увеличился на 0,1% до 62,7%.

Уровень занятости (работающие от общего населения в возрасте старше 15 лет) остался без изменений на уровне 61%.

Уровень участия в рынке рабочей силы среди населения в возрасте 24-65 лет вырос на 0,1% до 80,6%, а уровень занятости в этой группе населения – на 0,1% до 78,6%.

Экономика
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