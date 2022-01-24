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NEWSru.co.il :: Экономика24 января 2022 г., 11:17

Срок работы герцлийского аэродрома продлен на три года

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Срок работы герцлийского аэродрома продлен на три года

Правительство Израиля одобрило решение о продлении на три года срок действия генерального плана для аэродрома Герцлии, с 1948 года действующего в качестве временного.

Вместе с тем, решение содержит пункт, согласно которому продвижение программ жилищной застройки на месте аэродрома приведет к его немедленному закрытию.

На текущий момент земельное управление продвигает два плана переноса деятельности аэродрома, однако ни один из них до сих пор не одобрен.


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