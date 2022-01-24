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NEWSru.co.il :: Экономика24 января 2022 г., 20:30

Размер компенсации самозанятым за карантин увеличен на 140 шекелей за день

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Размер компенсации самозанятым за карантин увеличен на 140 шекелей за день

Министр финансов Авигдор Либерман и председатель комиссии Кнессета по труду и социальному обеспечению Эфрат Райтен ("Авода") согласовали увеличение размера компенсации индивидуальным предпринимателям за день карантина на 33% с 430 до 570 шекелей.

Общая стоимость компенсаций для госказны вырастет со 170 до 220 миллионов шекелей.

Компенсации будут выплачиваться за дни карантина (до четырех в месяц) задним числом с июля 2021 года. В то же время вопрос о выплате компенсаций тем, кто находился в карантине из-за собственной болезни, а не из-за контакта с заболевшими, пока не решен.


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