Размер компенсации самозанятым за карантин увеличен на 140 шекелей за день

Министр финансов Авигдор Либерман и председатель комиссии Кнессета по труду и социальному обеспечению Эфрат Райтен ("Авода") согласовали увеличение размера компенсации индивидуальным предпринимателям за день карантина на 33% с 430 до 570 шекелей.

Общая стоимость компенсаций для госказны вырастет со 170 до 220 миллионов шекелей.

Компенсации будут выплачиваться за дни карантина (до четырех в месяц) задним числом с июля 2021 года. В то же время вопрос о выплате компенсаций тем, кто находился в карантине из-за собственной болезни, а не из-за контакта с заболевшими, пока не решен.