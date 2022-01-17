Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 15°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье17 января 2022 г., 08:07

Государство заплатит самозанятым за нахождение в изоляции, только если они не заболели COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Государство заплатит самозанятым за нахождение в изоляции, только если они не заболели COVID-19

Согласно недавнему решению министерства финансов, индивидуальные предприниматели смогут получить компенсацию от государства за три дня нахождения в изоляции за период с июля по декабрь 2021 года.

Однако вскоре выяснилось, что по закону, получить эту компенсацию самозанятый сможет только если находился в изоляции из-за контакта с больным. Если же он находился в изоляции, поскольку заболел сам, то компенсация ему не положена, поскольку закон не предусматривает оплату больничных индивидуальным предпринимателям.

Как сообщает портал ynet, в министерстве финансов пытаются решить эту проблему, но только касательно изоляции в январе 2022 года. Планируется, что в январе компенсацию можно будет получить за четыре дня изоляции вне зависимости от того, была она из-за контакта с больным или из-за болезни.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 января 2022
Государство впервые начнет оплачивать карантин частным предпринимателям

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:29 Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 78 больных COVID-19 умерли
08:07 Государство заплатит самозанятым за нахождение в изоляции, только если они не заболели COVID-19
07:31 Правительство утвердило законопроект об оплате больничных онкологическим больным с первого дня
07:04 Коронавирус в мире: 329 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
23:54 Минздрав готовится к тому, что срок карантина сократится до 5 дней
16:17 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 259 тысяч зараженных, за неделю умерли 60 больных COVID-19
14:47 Коронавирус в системе просвещения: около 100 тысяч зараженных
12:02 Минздрав Израиля задерживает отчет по коронавирусу
10:38 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: продолжается рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 686 человек
08:20 Украина: за сутки выявлено более 6000 заразившихся коронавирусом, 88 больных COVID-19 умерли
Загрузка...