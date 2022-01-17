Государство заплатит самозанятым за нахождение в изоляции, только если они не заболели COVID-19

Согласно недавнему решению министерства финансов, индивидуальные предприниматели смогут получить компенсацию от государства за три дня нахождения в изоляции за период с июля по декабрь 2021 года.

Однако вскоре выяснилось, что по закону, получить эту компенсацию самозанятый сможет только если находился в изоляции из-за контакта с больным. Если же он находился в изоляции, поскольку заболел сам, то компенсация ему не положена, поскольку закон не предусматривает оплату больничных индивидуальным предпринимателям.

Как сообщает портал ynet, в министерстве финансов пытаются решить эту проблему, но только касательно изоляции в январе 2022 года. Планируется, что в январе компенсацию можно будет получить за четыре дня изоляции вне зависимости от того, была она из-за контакта с больным или из-за болезни.