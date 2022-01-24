Минфин отменил штату посольства в Украине надбавку за опасность
Сотрудники посольства Израиля в Киеве получили в январе только половину положенной им зарплаты, после того, как министерство финансов задним числом отменило им надбавку за опасность.
Надбавка выплачивается за службу в стране, в которой имеется угроза безопасности работников. Работникам посольства в Украине ее отменили ретроактивно с начала 2021 года, сообщает портал ynet.
Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил, что он и его штат возмущены и ошеломлены поведением министерства финансов по отношению к работникам, которые в эти дни проводят дни и ночи в подготовке к любым возможным сценариям развития событий для обеспечения безопасности находящихся в Украине израильтян.
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