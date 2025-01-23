Опрос 14-го телеканала: резко снизилась поддержка партии Бен-Гвира после его выхода из правительства

В четверг, 23 января, 14-й телеканал опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Direct Polls. Опрос проводился после возвращения из Газы первой группы заложников.

Если бы выборы состоялись сегодня, первая тройка крупнейших фракций выглядела бы так: партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу – 31 мандат (это на два мандата больше, чем во время предыдущего опроса); партия "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 17 мандатов; "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 15.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: ШАС – 11, "Махане Мамлахти" – 10, "Яадут а-Тора" – 8, "Еш Атид" – 6, "Ционут Датит" – 6, РААМ – 6, "Оцма Иегудит" – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

В комментариях телеканала отмечалось резкое снижение поддержки партии Итамара Бен-Гвира, после его выхода из коалиции.

Партии нынешней коалиции набирают 61 мандат, у оппозиции 48 (мандаты, полученные арабскими партиями, не учитывались).

На вопрос, кто больше подходит на должность главы правительства: Нетаниягу или Ганц, – 49% респондентов отдали свои голоса за Нетаниягу, 18% – за Ганца и 33% – не поддержали ни одного из кандидатов.

Когда респондентам предложили выбрать между Нетаниягу и Лапидом, 49% – выбрали Нетаниягу, 21% – Лапида, и 30% выбрали опцию "против обоих кандидатов".