В Кнессете продвигают снижение НДС на продукты питания, минфин – против

В воскресенье, 25 января, правительственная комиссия по законодательству рассмотрит законопроект председателя экономической комиссии Кнессета Давид Битан о введении льготной ставки НДС на базовые продукты питания.

Согласно законопроекту, НДС в размере 8% будет установлен на продукты питания, цены на которые контролируются государством, а также на дополнительный список продуктов, включая мясо, птицу, рыбу, муку, сахар и растительное масло. Оценка стоимости законопроекта – 4,5 миллиарда шекелей в год.

Законопроект, который продвигается в качестве меры по борьбе с дороговизной жизни, с точки зрения министерства финансов является категорически неприемлемым.

В минфине утверждают, что выборочное снижение НДС разрушает принцип единой ставки, на котором строится вся израильская система НДС. Такой шаг создаст опасный прецедент и откроет дорогу требованиям о льготах для других секторов и отраслей, что подорвет целостность налоговой системы и стабильность сбора налогов.

В частности, потребуется резкое увеличение надзорного аппарата и вырастут риски мошенничества и уклонения от налогов.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что снижение НДС станет льготой для всего населения, а не только для нуждающихся, а значит будет малоэффективно в борьбе с социальным неравенством.