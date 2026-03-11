В Нес-Ционе по время сирены автомобиль врезался в заграждение, пострадали две женщины
время публикации: 11 марта 2026 г., 00:13 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 00:17
Поздно вечером 10 марта во время сирены "Цева адом", предупреждавшей о ракетном обстреле из Ирана, в Нес-Ционе на бульваре Ицхак Рабин автомобиль врезался в заграждение и загорелся.
В результате аварии пострадали две женщины. Они получили легкие травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе", передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
