В Нес-Ционе по время сирены автомобиль врезался в заграждение, пострадали две женщины

Поздно вечером 10 марта во время сирены "Цева адом", предупреждавшей о ракетном обстреле из Ирана, в Нес-Ционе на бульваре Ицхак Рабин автомобиль врезался в заграждение и загорелся.

В результате аварии пострадали две женщины. Они получили легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе", передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".