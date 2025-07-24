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Экономика

Колумбийский университет пошел на сделку с Белым домом для возвращения федерального финансирования

США
Университеты
время публикации: 24 июля 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 07:19
Колумбийский университет пошел на сделку с Белым домом для возвращения федерального финансирования
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Колумбийский университет объявил в среду, 23 июля, о достижении соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа о восстановлении доступа к федеральному финансированию

В заявлении подчеркивается, что "Колумбийский университет не признает правонарушений в рамках этого соглашения", но отмечается, что "руководители учреждения неоднократно признавали, что еврейские студенты и преподаватели пережили болезненные, неприемлемые инциденты, и что реформы были и остаются необходимыми".

Соглашение включает выплату университетом 200 миллионов долларов в течение трех лет за дискриминационные практики и 21 миллиона долларов для урегулирования исков об антисемитской дискриминации при трудоустройстве еврейских преподавателей после нападений ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года.

Вместе с тем, публичное заявление Колумбийского университета не упоминает несколько утверждений, сделанных Белым домом. В частности, в президентской администрации утверждают, что договор включает обязательный пересмотр программ по Ближнему Востоку, новые требования по обмену данными, связанные с приемом иностранных студентов, а также отказ от практики положительной дискриминации на и от политики разнообразия, равенства и инклюзивности.

Напомним, что накануне университет объявил об отстранении на срок от одного до трех лет восьми десятков студентов, участвовавших в захвате здания библиотеки в ходе антиизраильских протестов.

Экономика
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