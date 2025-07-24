Бельгия не будет пропускать через свои порты оружие для Израиля

Правительство Бельгии объявило, что любая поставка вооружений и оборонной продукции Израилю через ее порты будет требовать предварительного разрешения от таможенной службы, сообщает "Глобс". Нарушение будет караться штрафом в 50 тысяч евро.

Разрешение будет требоваться как при отправки груза из Бельгии, так и при перегрузке в порту Бельгии с одного судна на другое. Разрешения будут выдаваться только при наличии неопровержимых доказательств, что груз предназначен исключительно для гражданских целей.

Напомним, что на прошлой неделе суд Брюсселя запретил транзит по территории Фландрии предназначенного для Израиля военного оборудования, а также товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Вердикт распространяется и на порт Антверпена.

Тем самым суд удовлетворил иск четырех пропалестинских организаций, утверждавших, что поставки Израилю военных грузов и грузов двойного назначения нарушают бельгийское законодательство, регулирующее торговлю оружием и международное право.

Иск был подан после того, как в порту Амстердама был обнаружен контейнер с подшипниками, предназначенными для израильской компании Ashot Ashkelon Industries. Эта компания производит, в том числе, комплектующие для танков "Меркава" и тяжелых бронетранспортеров "Намер".

Ранее схожие ограничения на поставки оружия Израилю через свои порты ввели Нидерланды. При этом следует отметить, что порты Роттердама (Нидерланды) и Антверпена (Бельгия) являются крупнейшими транспортными узлами Европы по грузообороту.