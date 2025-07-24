Государство начало поиск жилья для эвакуированных из разрушенных ракетами домов

Министерство строительства и государственная компания "Дира Леаскир" опубликовали запрос на получение информации от девелоперских компаний касательно наличия жилищных проектов, которые могут служить для долгосрочного размещения жителей домов, поврежденных иранскими ракетами.

Проекты должны находиться в тех же населенных пунктах, в которых имеются разрушенные здания, и иметь не менее 10 квартир, пригодных под сдачу в долгосрочную аренду с немедленным вселением.

В частности, речь идет о Тель-Авиве, Бат-Яме, Беэр-Шеве, Нес-Ционе, Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Бней-Браке, Петах-Тикве, Холоне, Реховоте и Хайфе.