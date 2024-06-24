Средняя ипотека в Израиле снова превысила миллион шекелей

Согласно данным Банка Израиля, в мае 2024 года средний размер новой ипотечной ссуды составил около миллиона шекелей, вернувшись к этой отметке впервые с октября 2022 года.

По оценке специалистов, одной из причин роста размера средней ипотеки является практически полное отсутствие сделок периферийных районах страны, в которых ведутся военные действия. В центре страны, где сейчас сосредоточены практически все сделки, цены на жилье существенно выше, что приводит и к увеличению средней ипотеки.

44,9% ипотек были взяты на сумму, превышающую 60% стоимости недвижимости. Это также самый высокий показатель за последние полтора года.

Доля ипотек, взятых на покупку недвижимости дороже 5 миллионов шекелей, выросла с 10,5% до 12%.

Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке составлял 29,3% от свободного дохода семьи (свободный доход – доход нетто, после вычета налогов и обязательных выплат, в том числе – по ссудам).