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Минтранс: как только будут сняты ограничения Командования тыла, аэропорты откроются в полном объеме

Мин.транспорта
Авиация
время публикации: 24 июня 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 18:49
Минтранс: как только будут сняты ограничения Командования тыла, аэропорты откроются в полном объеме
Moshe Shai/FLASH90

Министр транспорта Мири Регев заявила, что сразу после того, как Командование тылом объявит о снятии ограничений, аэропорт Бен-Гурион возобновит работу в полном объеме и будет работать круглосуточно.

Аэропорт Хайфы будет работать с 08:00 до 22:00. Аэропорт Рамон также возобновит работу.

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что до конца июля будет продавать билеты в один конец до Израиля по фиксированной цене: 699 долларов из Лос-Анджелеса, 649 долларов – из Нью-Йорка, 589 долларов – из Бангкока, 415 долларов – из Лондона (Хитроу), 315 долларов – из Лондона (Лутон), 300 долларов – из Парижа, 235 долларов – из Тбилиси и из Рима, 210 долларов – из Будапешта и Бухареста, 149 долларов – из Афин, 99 долларов – из Ларнаки.

Запросы на возобновление полетов в Израиль уже подали авиакомпании Fly Dubai, Etihad, BlueBird, Tus, Ethiopian Airways, Red Wings, Hinan Airlines. Министерство транспорта ведет переговоры о возвращении других авиакомпаний.

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