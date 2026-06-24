Гилад Эрдан уволился из совета директоров "Авиационной промышленности"

Бывший посол Израиля в ООН и бывший министр Гилад Эрдан подал в отставку с поста члена совета директоров оборонного концерна "Авиационная промышленность".

В разговоре с членами руководства концерна он сказал, что находится в процессе принятия важных решений, и поэтому именно на них сейчас сосредоточено его основное внимание.

Судя по всему, речь идет о возвращении в политику в рамках новой партии и возвращении в политику после того, как осенью 2025 года Эрдан из-за конфликта с министром обороны Исраэлем Кацем снял свою кандидатуру на пост председателя совета директоров "Авиационной промышленности".