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Экономика

Гилад Эрдан уволился из совета директоров "Авиационной промышленности"

время публикации: 24 июня 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 14:04
Гилад Эрдан уволился из совета директоров "Авиационной промышленности"
AP Photo/Yuki Iwamura

Бывший посол Израиля в ООН и бывший министр Гилад Эрдан подал в отставку с поста члена совета директоров оборонного концерна "Авиационная промышленность".

В разговоре с членами руководства концерна он сказал, что находится в процессе принятия важных решений, и поэтому именно на них сейчас сосредоточено его основное внимание.

Судя по всему, речь идет о возвращении в политику в рамках новой партии и возвращении в политику после того, как осенью 2025 года Эрдан из-за конфликта с министром обороны Исраэлем Кацем снял свою кандидатуру на пост председателя совета директоров "Авиационной промышленности".

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