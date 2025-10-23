Гилад Эрдан осудил Исраэля Каца и отказался от борьбы за пост главы "Авиационной промышленности"

Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил, что снимает свою кандидатуру на должность председателя совета директоров концерна "Авиационная промышленность" на фоне острого конфликта с министром обороны Исраэлем Кацем.

По словам Эрдана, Кац руководствуется посторонними соображениями и своими действиями наносит серьезный ущерб "Авиационной промышленности" и безопасности государства.

Назначение Эрдана на должность было согласовано премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом около года назад, однако после отставки Галанта пришедший ему на смену Исраэль Кац заблокировал назначение Эрдана.

По мнению политических обозревателей, решение Каца было политическим – Эрдан популярен в "Ликуде", а рабочий комитет "Авиационной промышленности" является ликудовской "вотчиной".

При этом попытки Каца назначить других кандидатов были заблокированы комиссией по назначениям из-за несоответствия требованиям должности.