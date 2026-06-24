Госконтролер: 49% добытого в Израиле газа экспортировано в Египет и Иорданию

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал в среду 24 июня новый экономический отчет, охватывающий широкий спектр тем, среди них: обеспечение израильского рынка природным газом; рынок ипотечного кредитования; перераспределение бюджетных средств в преддверии окончания 2024 финансового года; загрязнение воздуха автомобильным транспортом и переход на электромобили (повторный аудит); аспекты деятельности Управления правительственного жилья; вопросы защиты прав потребителей (повторный аудит); регулирование учета потребления воды (водосчетчики); налогообложение партнерств, а также аспекты эксплуатации системы "Маарехет Хешбониет Исраэль" в рамках борьбы с фиктивными счетами-фактурами и другие темы. Выдержки из отчета государственного контролера опубликовала пресс-служба Матаниягу Энгельмана.

Обеспечение израильского рынка природным газом

Несмотря на то что природный газ обеспечивает около 70% выработки электроэнергии в стране, а 49% добытого в 2024 году объема ушло на экспорт в Египет и Иорданию, министерство энергетики до сих пор не определило долгосрочные цели отрасли. Межведомственная комиссия Даяна в своих прогнозах занизила будущий внутренний спрос: она рекомендовала зарезервировать для израильского рынка лишь 440 млрд кубометров газа, что на 75 млрд меньше прогнозируемого спроса до 2048 года (515 млрд кубометров). Комиссия проигнорировала критические факторы – резкий рост энергопотребления из-за развития дата-центров и климатические изменения, что сокращает реальный запас прочности внутреннего рынка всего до 20 лет, ставя под угрозу энергонезависимость страны уже через 22 года.

В отчете подчеркиваются системные провалы: минэнерго обладает единоличным правом одобрять экспорт газа, а комиссия Даяна рекомендовала оставить эту монополию без изменений. Это исключает из процесса минфин, МИД, Штаб нацбезопасности и минприроды, из-за чего геополитические, экономические и экологические риски не учитываются должным образом. Ситуация усугубляется тем, что в Израиле полностью отсутствует инфраструктура для хранения природного газа, а также нет готовых решений для его импорта. Поскольку существующие газовые резервы (около 870 млрд кубометров) полностью исчерпаются примерно через 25 лет, госконтролер призывает немедленно разработать резервные сценарии и пересмотреть объемы экспорта, чтобы предотвратить масштабные сбои в подаче электроэнергии в будущем.

Рынок ипотечного кредитования

Касательно рынка ипотечного кредитования государственный контролер отметил: "Ипотека является самым крупным финансовым обязательством для израильского потребителя. В течение 2025 года остаток задолженности домохозяйств по ипотечным кредитам составил около 630 миллиардов шекелей. В ходе проверки мы выявили ключевые недостатки и упущения. Во-первых, в последние годы выросло число различных "стимулирующих акций", предлагаемых застройщиками покупателям жилья, что увеличивает риски в портфеле жилищного кредитования. Во-вторых, несмотря на реформу прозрачности, проведенную Службой банковского надзора, доля клиентов, сравнивавших условия в разных банках (проводивших тендер) в 2024 году, остается относительно низкой – всего 37%. Кроме того, сфера ипотечного консультирования до сих пор не урегулирована законом, из-за чего потребители сталкиваются с агрессивными методами маркетинга, завышенными гонорарами и консультациями, которые не всегда объективны. Ипотека – это не просто банковский продукт, а жизненно важная основа экономической стабильности израильских семей. Банк Израиля совместно с Управлением по надзору за рынком капитала должен обеспечить прозрачность, справедливость и надлежащий контроль на этом рынке, стимулируя конкуренцию и сохраняя стабильность финансовой системы".

Аспекты эксплуатации системы "Маарехет Хешбониет Исраэль" в Налоговом управлении

Внедрение Налоговым управлением Израиля системы "Маарехет Хешбониет Исраэль" (электронных счетов-фактур) признано госконтролером важным шагом, позволившим только за 2025 год обработать 15 млн документов на сумму 763 млрд шекелей и заблокировать подозрительные транзакции на 42 млрд шекелей. Однако аудит выявил критические уязвимости в кибербезопасности: преступные синдикаты обходят защитные механизмы, похищают личные данные легитимных предпринимателей и массово оформляют на их имя фиктивные счета для снижения налогооблагаемой базы и финансирования преступности. Налоговое управление действует лишь постфактум, реагируя на жалобы пострадавших уже после выдачи номеров авторизации, вместо внедрения проактивного мониторинга аномального поведения пользователей в реальном времени.

Кроме того, ведомство не ведет системной борьбы со спросом на фиктивные счета со стороны действующих компаний. Вопреки успешным пилотным проектам и решениям судов, налоговые инспекторы по-прежнему не используют эффективный инструмент моментального и одностороннего отзыва льгот по удержанию налога у источника (ניכוי מס במקור) для подозрительных фирм. Злоумышленники также продолжают свободно использовать схему создания новых юрлиц или выкупа долей в существующих компаниях с задержкой уведомления Регистратора компаний (רשם החברות), что позволяет скрывать нелегальный оборот на миллиарды шекелей. Госконтролер призвал Налоговое управление немедленно ликвидировать технические бреши, ужесточить правила верификации личности и задействовать жесткие гражданские и уголовные санкции против всех участников цепочек налогового мошенничества.

Перераспределение бюджетных средств в конце 2024 года

Касательно этой темы госконтролер отметил: "2024 год охарактеризовался беспрецедентным объемом утверждения законов о дополнительном бюджете и запросов на корректировку бюджета, находившихся на рассмотрении Финансовой комиссии в декабре. Управление бюджетом сопровождалось многочисленными запросами на перераспределение средств в самом конце года. Часть из них была направлена министром финансов в формате уведомления и обсуждалась Финансовой комиссией в соответствии с существующей практикой, несмотря на то что данные запросы не требовали официального утверждения комиссией – это лишь увеличило объем рассматриваемых ею обращений. Некоторые запросы были утверждены, а другие остались без одобрения, что нарушило непрерывность и эффективность работы правительственных министерств и привело к тому, что на практике ведомства расходовали средства без утвержденного бюджета в нарушение закона. Данные выявления вызывают серьезные опасения касательно обхода Закона об основах бюджета, подрыва процессов принятия решений, ослабления надзорных функций Кнессета, нарушения надлежащего управления государственными средствами и неэффективной реализации политики правительства. Министерству финансов необходимо пересмотреть процедуру внесения изменений в государственный бюджет, сократить их количество и объем, а также по возможности ускорить сроки их подачи. Это требуется, среди прочего, для усиления контроля Кнессета за данными изменениями, а также для повышения качества управления и исполнения бюджета самими министерствами".

Загрязнение воздуха автомобильным транспортом и переход на электромобили

Касательно загрязнения воздуха автомобильным транспортом и перехода на электромобили госконтролер отметил: "Загрязнение воздуха транспортом напрямую влияет на здоровье и качество жизни всех жителей Израиля. В 2024 году внешний экономический ущерб от загрязнения воздуха транспортом оценивался примерно в 10,9 миллиарда шекелей. Часть ключевых недостатков, на которые мы указывали ранее, не была устранена вовсе или же была устранена лишь в незначительной степени. Грузовой автопарк Израиля, вносящий наибольший вклад в загрязнение среды, продолжает устаревать. В то же время переход на электромобили сталкивается со значительными барьерами: до сих пор не урегулирован вопрос установки зарядных станций в многоквартирных домах, а в общественном пространстве количество зарядных разъемов покрывает потребности лишь около 4,9% электромобилей. Кроме того, в Израиле создано всего две "зоны чистого воздуха", ограничивающие движение загрязняющего транспортную среду автотранспорта – обе были объявлены в период с 2018 по 2020 год, и с тех пор новые зоны не создавались. Также до сих пор не завершено нормативное регулирование утилизации и переработки тяжелых аккумуляторных батарей электромобилей и гибридов. Правительственные министерства должны без промедления принять меры по устранению выявленных недостатков, ликвидировать барьеры для перехода на экологически чистый транспорт и расширить зоны чистого воздуха".

Полный текст отчета опубликован на официальном сайте госконтролера: www.mevaker.gov.il.