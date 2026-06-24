Кнессет отменит "закон Лазими", приведший к росту цен на парковку, без гарантии их снижения

Экономическая комиссия утвердила к итоговому чтению отмену Закона о парковках, который обязывал частные паркинги взимать плату поминутно.

Если поправка будет одобрена на пленарном заседании Кнессета, паркинги вернутся к прежней модели оплаты – первый полный час, а затем за каждые 15 минут или их часть.

Закон, инициированный Наамой Лазими, вступил в силу в декабре 2025 года с целью облегчить условия для водителей, паркующихся на короткое время. Однако многие паркинги использовали закон как повод для резкого повышения цен.

Согласно данным, представленным на слушаниях, во многих парковках цены выросли примерно на 30% после перехода на поминутную систему тарификации.

Пункт, отменяющий закон о парковках, вступит в силу через 4 месяца после публикации в государственном бюллетене "Решумот", чтобы дать владельцам паркингов время подготовиться к изменению.

Председатель комиссии Давид Битан, заявил, что надеется на снижение цен в результате этого шага, но подчеркнул, что нет гарантии, что это произойдет, поскольку поправка меняет лишь механизм начисления платы, не устанавливая ценовой потолок и не обязывая владельцев паркингов снижать тарифы.