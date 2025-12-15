Владельцы паркингов обещали отменить повышение цен после отмены закона Лазими

Министр финансов Бецалель Смотрич провел встречу с представителями владельцев сетей паркингов, на которой договорился об отмене закона об изменении порядка взимания платы за парковку, инициированного депутатом Наамой Лазими, в обмен на отмену повышения тарифов.

Согласно договоренности, Смотрич, совместно с министром транспорта Мири Регев, проведет через Кнессет отмену закона Лазими, обязывающего производить расчет стоимости парковки поминутно, и возвращающий прежний порядок (фиксированный тариф за первый час, а затем плата за каждые 15 минут или часть из них).

Напомним, что сразу после вступления закона Лазими в силу владельцы паркингов изменили прейскуранты так, что час парковки подорожал на десятки процентов.