15 декабря 2025
последняя новость: 23:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 декабря 2025
15 декабря 2025
последняя новость: 23:28
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Владельцы паркингов обещали отменить повышение цен после отмены закона Лазими

Автомобили
Бецалель Смотрич
время публикации: 15 декабря 2025 г., 22:28
Владельцы паркингов обещали отменить повышение цен после отмены закона Лазими
Nati Shohat/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич провел встречу с представителями владельцев сетей паркингов, на которой договорился об отмене закона об изменении порядка взимания платы за парковку, инициированного депутатом Наамой Лазими, в обмен на отмену повышения тарифов.

Согласно договоренности, Смотрич, совместно с министром транспорта Мири Регев, проведет через Кнессет отмену закона Лазими, обязывающего производить расчет стоимости парковки поминутно, и возвращающий прежний порядок (фиксированный тариф за первый час, а затем плата за каждые 15 минут или часть из них).

Напомним, что сразу после вступления закона Лазими в силу владельцы паркингов изменили прейскуранты так, что час парковки подорожал на десятки процентов.

Экономика
