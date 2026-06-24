Минфин подготовил две программы помощи хайтеку

Министр финансов Бецалель Смотрич, отвечая на запрос депутата Кнессета Оза Хаима ("Еш Атид"), заявил, что в его ведомстве считают, что сильный шекель является новой нормальностью, и что проверки не выявили никаких спекулятивных действий на валютном рынке.

"Думаю, что израильское хозяйство сумеет к этому адаптироваться, поскольку оно опирается на крепкие основы", - заявил глава минфина, отметив, что не боится массовых увольнений в хайтеке, поскольку рынок труда "жесткий" и большинство уволенных, вероятно, успешно найдут себе новую работу.

Вместе с тем, министерство финансов подготовило две программы помощи хайтеку, которые будут представлены в ближайшие дни.

Первая из них даст немедленный ответ малым стартапам, страдающим от ускоренного темпа расходования денежных средств. По словам Смотрича, будут расширены механизмы управления инноваций по предоставлению грантов.

Вторая программа связана с опасениями, что советы директоров многонациональных компаний примут решение перенести деятельность из Израиля или открыть новую деятельность по исследованиям и разработкам за границей, а не в Израиле, из-за роста затрат на трудоустройство.

"Здесь мы изучаем определённый механизм, который будет стимулировать компании расти именно здесь, в процентном выражении – за счет других мест. Сейчас рассматриваются три модели, мы нашли бюджетные источники, и я надеюсь, что через несколько дней мы выйдем с готовым и качественным продуктом", - заявил министр.

Смотрич также подчеркнул, что министерство не будет вмешиваться в валютный рынок, и что возможность уплаты налогов в долларах рассматривается "в очень ограниченных сегментах, для очень определенных видов доходов и для очень определённых типов компаний".