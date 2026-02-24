One Zero объявил о готовности принимать средства криптовалютного происхождения

Цифровой банк One Zero первым в Израиле объявил о готовности принимать средства, полученные от торговли криптовалютными активами.

На сегодняшний день израильские банки требуют от клиентов, желающих перевести выручку из криптовалюты в обычный оборот, внешние экспертные заключения на предмет налогообложения и соответствия требованиям закона об отмывании денег.

Для решения этой проблемы One Zero создал специализированный отдел, который будет предоставлять услуги по проверке активов для держателей криптовалюты на признанных и лицензированных биржах.

Клиент, желающий перевести средства криптовалютного происхождения, сможет обратиться в банк, предоставить все необходимые подтверждающие документы для начала процедуры проверки, которая будет полностью проводиться самим банком.

На первом этапе услуга будет предоставляться в рамках пилотной программы для ограниченного числа клиентов, после чего откроется для широкой публики.

Стоимость услуги составит всего 3% от суммы перевода, что значительно ниже стоимости получения внешнего экспертного заключения. После получения необходимых документов и проведения банковской проверки средства будут переведены на банковский счет клиента.

Кроме того, банк предоставит желающим клиентам возможность получить предварительную индикацию о принятии средств для обеспечения определенности еще до продажи криптоактивов и уплаты с них налога.