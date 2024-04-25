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Экономика

10 наиболее разрушенных ХАМАСом поселков получат в свое распоряжение 1,5 млрд шек на восстановление

время публикации: 25 апреля 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 21:38
10 наиболее разрушенных ХАМАСом поселков получат в свое распоряжение 1,5 млрд шек на восстановление
Yonatan Sindel/Flash90

Управление "Ткума" опубликовало на этой неделе порядок реализации проекта по восстановлению населенных пунктов Западного Негева, пострадавших во время резни ХАМАСа 7-8 октября 2023 года.

Десять населенных пунктов, пострадавших наиболее серьезно, получат на восстановление в общей сложности 1,5 миллиарда шекелей. Это приблизительно в пять раз больше компенсации, которую они бы получили в рамках обычной процедуры от Налогового управления. Большая часть этой суммы будет выделена трем населенным пунктам – Кфар-Аза, Беэри и Нир-Оз, в которых более 100 зданий, подлежащих сносу, и по 200-300 зданий требуют капитального ремонта.

Еще семь населенных пунктов – Нирим, Реим, Керем-Шалом, Эйн а-Шлоша, Холит, Кисуфим и Нахаль-Оз – получат на восстановление по несколько десятков миллионов шекелей.

Все десять населенных пунктов получат выделенные деньги в свое распоряжение, и сами будут принимать решения, касающиеся своего восстановления. Управление "Ткума" выдвинуло для выплаты денег два условия. Во-первых, заключение населенным пунктом договора о сопровождении с управляющей компанией, имеющей лицензию Земельного управления (эти компании должны будут помогать населенным пунктам управлять деньгами, составлять контракты, проектировать). Второе условие – не менее 60% выделенной суммы должно пойти на восстановление жилого фонда, оставшиеся 40% могут быть потрачены на обновление инфраструктуры, ландшафтный дизайн и т.д.

Остальные населенные пункты, пострадавшие 7 октября, уже получили компенсацию от налогового управления, и им управление выплатит дополнительные суммы на расширение ремонтных работ.

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