Куда катится кредитный рейтинг Израиля и военная помощь США. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il возобновляет публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Предпраздничная неделя в Израиле была богата на экономические события. Не сумевшие улететь за границу израильтяне потратили в канун праздника в израильских магазинах на 14% больше, чем год назад. Министерство здравоохранения запретило заместителю гендиректора больницы "Ихилов" профессору Ицхаку Шапиро служить ширмой братьям Амирам и тратить четыре часа в неделю на должность председателя совета директоров сети "Шуферсаль". Еще одна компания международных валютных переводов (Rewire) получила доступ к израильской банковской системе, давая надежду на усиление конкуренции в этой сфере. Google уволил десятки работников, участвовавших в антиизраильских протестах в штаб-квартирах корпорации.

Однако самыми важными безусловно следует признать решение международного рейтингового агентства S&P снизить кредитный рейтинг Израиля, и утверждение Конгрессом США давно обещанной многомиллиардной военной помощи.

Кредитный рейтинг Израиля

Решение S&P снизить кредитный рейтинг Израиля был ожидаемым, в первую очередь потому, что он был на ступеньку выше – на уровне АА-, тогда как Fitch оценивал израильский рейтинг на уровне А+, а Moody's – на аналогичном ему уровне А1. После того, как Moody's снизило кредитный рейтинг до А2 с негативным прогнозом, а Fitch сохранил уровень А+, но снизил прогноз до негативного, шаг S&P, снизившего рейтинг до А+ с негативным прогнозом, выглядит не только абсолютно логичным и оправданным, даже запоздавшим – рынки давно оценивают финансовые риски Израиля на несколько ступенек ниже.

Здесь стоит сказать несколько фраз о том, что означает снижение кредитного рейтинга страны для рядовых граждан. В целом речь идет о системе оценки риска для инвесторов не получить свои деньги, вложенные в государственные облигации страны в иностранной валюте. Чем выше риск, тем ниже рейтинг и тем выше процент, который платит государство по выпущенным ею облигациям. Чем больше денег уходит у государства на обслуживание долга, тем меньше остается для других целей.

В 2012-2020 годах ежегодно на обслуживание гособлигаций Израиль тратил 38-39 миллиардов шекелей. В годы пандемии расходы на обслуживание долга выросли до 42 миллиардов шекелей, при том, что уровень ставок все еще оставался низким. В 2023 году обслуживание долга выросло до 44,5 миллиарда шекелей, а в 2024 составит, по прогнозу минфина, 48,3 миллиарда шекелей, и в ближайшие годы эта сумма будет только расти, ведь государству не только пришлось внепланово искать деньги для покрытия дефицита, но и делать это в гораздо менее благоприятных условиях, чем в 2020-2021 годах, когда учетные ставки все еще были в районе нулевой отметки.

Если посмотреть на любой отчет любого рейтингового агентства за последние два десятка лет, в нем можно будет найти оговорку по поводу геополитических рисков, мешающих Израилю получить гораздо более высокий рейтинг. Когда агентства убедились на протяжении двух десятилетий, что краткосрочные военные операции не оказывают существенного влияния на экономику, они начали снижать удельный вес этого фактора риска, постепенно повышая рейтинг Израиля. Однако более полугода войны в Газе, военные действия против "Хизбаллы" на севере, ракетные обстрелы из Йемена – не то, на что можно было закрыть глаза даже до иранской атаки 14 апреля, которая вынудила S&P опубликовать сообщение о снижении кредитного рейтинга досрочно (полный отчет по экономике Израиля агентство, как и запланировано, опубликует в мае). И речь не только о прямом ущербе экономике, стала очевидной необходимость резкого и многолетнего повышения оборонного бюджета страны, что не может не сказаться на ее экономическом развитии.

Негативный прогноз, которым сопровождаются на текущий момент рейтинги всех трех ведущих агентств, означает возможность дополнительного снижения рейтинга в краткосрочной перспективе. Не надо иметь богатого воображения, чтобы увидеть, например, сценарий резкой эскалации войны с "Хизбаллой" и парализации экономики всего севера, а не только приграничной зоны.

Однако не стоит списывать все только на войну. Следует помнить, что при равных показателях предотвратить снижение рейтинга легче, чем потом добиваться его повышения, а для этого необходимо показывать перспективу экономического развития и способность к реализации шагов, заявленных для реализации этой перспективы. Все три агентства не верят прогнозам министерства финансов Израиля касательно дефицита госбюджета на 2024 год, оценивая реальный дефицит на уровне 8% в лучшем случае.

Военная помощь Израилю со стороны США

Застрявшее на долгие месяцы из-за конфликта между демократами и республиканцами по поводу военной помощи Украине решение о военной помощи Израилю наконец-то прошло процедуру утверждения после иранской ракетной атаки, и в определенной степени поможет правительству Биньямина Нетаниягу в сохранении рейтинга, выведя часть роста оборонных расходов за рамки госбюджета.

Вынужден разочаровать тех, кто помнит, что продвигалось утверждение помощи Израилю в 14 миллиардов долларов, и решил, что утвержденные 26,4 миллиарда долларов являются увеличением помощи Израилю. На самом деле речь идет о "прицепе". В пакет помощи Израилю включили дополнительное финансирование вооруженным силам США на Ближнем Востоке и гуманитарную помощь сектору Газы, так что в итоге Израиль получит 14,7 миллиарда долларов помощи или около 54 миллиардов шекелей.

Разумеется, эти деньги пойдут на закупки в США, в основном – на пополнение запасов систем ПРО и ускорение разработки и внедрения лазерной ПРО "Щит света". Оплачивать ими дни резервистской службы, расходы на реабилитацию раненых, развертывание новых бригад и программу снижения зависимости от иностранных поставок вооружений не получится, но дополнительная военная нагрузка на бюджет 2024 года будет заметно снижена.

Однако даже этого может оказаться недостаточно, и чтобы остановить рост дефицита госбюджета в минфине пытаются добиться досрочного повышения НДС на 1% с июля этого года, а не с января 2025 года.

"Эффект NIMBI"

Сопровождавшееся скандалами заседание правительства по поводу строительства новых электростанций снова дает повод говорить об "эффекте NIMBI" (not in my backyard – не на моем заднем дворе).

Под давлением мэров Хадеры и Кфар-Сабы министры "Ликуда" Эли Коэн, Мири Регев и Нир Баркат отменили решение комиссии по национальным инфраструктурам о расширении электростанции в Хадере и вернули на пересмотр решение о строительстве первой для округа а-Шарон электростанции возле Кфар-Сабы.

При этом, по мнению всех экспертных структур, включая управление электроэнергии, компанию "Нога", отвечающую за работу электросетей, и специалистов возглавляемого Эли Коэном министерства энергетики, эти электростанции жизненно необходимы. По оценкам всех специалистов, уже в ближайшие годы электроснабжение центральных районов страны будет под угрозой, поскольку, в свете роста спроса, существующих мощностей недостаточно.

Законы и деньги

Министерство юстиции опубликовало правительственный законопроект, направленный на предотвращение злоупотреблением правом на подачу представительских исков. Речь идет о явлении, жертвами которого в последнее время становятся малые бизнесы, не имеющие существенных ресурсов для юридической защиты и для отслеживания регуляционных требований. Схема проста – ищется малый бизнес, нарушающий какое-либо требование регуляции, касающееся, как правило, защиты потребителей или людей с ограниченными возможностями, и против него подается представительский иск на миллионы шекелей от лица потенциальных жертв нарушения. После непродолжительного процесса стороны приходят к мировому соглашению, по которому бизнес обязуется устранить нарушение, а истец и его адвокат получают вознаграждение, без каких-либо выплат потенциальным жертвам. Это происходит потому, что малому бизнесу проще откупиться, чем вести многолетние судебные баталии. Новый законопроект обязывает истцов, в случае, если речь идет о малом бизнесе, сначала предупредить его о необходимости устранить нарушение, и только после этого подавать представительский иск. Если нарушение было устранено, подача представительского иска будет невозможна.

Министерство связи по инициативе депутата Одеда Форера (НДИ) опубликовало правительственный законопроект, призванный полностью блокировать возможность "подделать" номер исходящего звонка и выдать себя за другое лицо или организацию. Цель законопроекта – осложнить жизнь телефонным мошенникам, особенно активным в русскоязычном секторе.

Оба законопроекта - из разряда "хотели как лучше", но стоит быть предельно внимательными, и смотреть, в каком виде они в итоге войдут в свод законов, чтобы не получилось "как всегда". Представительский иск - исключительно важный инструмент защиты гражданских прав, и ограничивая его в рамках борьбы со злоупотреблениями, есть соблазн воспользоваться возможностью внести попутно и другие ограничения в интересах той или иной группы лоббистов.