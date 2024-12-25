Генинспектор полиции обвиняет минфин в политических играх за счет полицейских

Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Дани Леви вел во вторник, 24 декабря, интенсивные переговоры с главным аудитором министерства финансов и с ответственным за зарплаты госслужащих.

Целью переговоров являлось урегулирование вопроса дополнительных одноразовых выплат полицейским за события 7 октября 2023 года и первые месяцы войны "Железных мечей", аналогичных тем, которые ЦАХАЛ произвел для кадровых военных.

По словам Леви, руководство министерства финансов решило пойти на конфликт и сорвать переговоры, "нанеся серьезный ущерб сотрудникам и бойцам полиции Израиля", и продолжая "играть в политические игры за их счет".

Напомним, что в начале этой недели стало известно, что руководство полиции и службы тюрем, с ведома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, в одностороннем порядке приняло решение о производстве выплат на общую сумму 240 миллионов шекелей, не поставив об этом в известность министерство финансов и не указав источник средств. В министерстве финансов заблокировали данный шаг.

В последние недели обозначился конфликт между Бен-Гвиром, требующим увеличения бюджета своего министерства на 20 миллиардов шекелей, и министром финансов Бецалелем Смотричем. Частью этого конфликта является решение партии "Оцма Йегудит" блокировать утверждение государственного бюджета.