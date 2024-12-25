Замораживание индексации налоговых ступеней утверждено в итоговом чтении несмотря на протест Бен-Гвира

Кнессет утвердил в итоговом чтении законопроект, предусматривающий отмену индексации ступеней подоходного налога в 2025-2027 годах, 55 голосами против 52.

Депутаты партии "Оцма Йегудит" голосовали вместе с оппозицией из-за конфликта с министерством финансов по поводу требования Итамара Бен-Гвира увеличить бюджет его министерства.

Помимо ступеней подоходного налога также отменена индексация единиц налогового вычета ("никудот зикуй"), лимитов учета пожертвований для нужд подоходного налога и других параметров, связанных с налогообложением.

Также на 2% увеличен налог на сверхдоходы от капитала.

Данный закон должен принести в госказну 2,9 миллиарда шекелей в 2025 году, 5,7 миллиарда шекелей в 2026 году, 8,1 миллиарда шекелей в 2027 году.