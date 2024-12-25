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Экономика

Замораживание индексации налоговых ступеней утверждено в итоговом чтении несмотря на протест Бен-Гвира

Бюджет
Итамар Бен-Гвир
Коалиция
время публикации: 25 декабря 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 07:38
Замораживание индексации налоговых ступеней утверждено в итоговом чтении несмотря на протест Бен-Гвира
Chaim Goldberg FLASH90

Кнессет утвердил в итоговом чтении законопроект, предусматривающий отмену индексации ступеней подоходного налога в 2025-2027 годах, 55 голосами против 52.

Депутаты партии "Оцма Йегудит" голосовали вместе с оппозицией из-за конфликта с министерством финансов по поводу требования Итамара Бен-Гвира увеличить бюджет его министерства.

Помимо ступеней подоходного налога также отменена индексация единиц налогового вычета ("никудот зикуй"), лимитов учета пожертвований для нужд подоходного налога и других параметров, связанных с налогообложением.

Также на 2% увеличен налог на сверхдоходы от капитала.

Данный закон должен принести в госказну 2,9 миллиарда шекелей в 2025 году, 5,7 миллиарда шекелей в 2026 году, 8,1 миллиарда шекелей в 2027 году.

Экономика
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