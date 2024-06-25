Министерство транспорта планирует значительное подорожание поездок на такси

Представители министерства транспорта сформулировали пакет рекомендаций о повышении тарифов на поездки в такси. Глава профсоюза таксистов поблагодарил министерство транспорта и лично министра Мири Регев за сотрудничество.

Как сообщает во вторник, 25 июня, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, о планируемом повышении тарифов сообщили в ходе заседания экономической комиссии Кнессета, в ходе которого обсуждались вопросы регулирования пассажирских перевозок на такси. Министерство транспорта обещает передать свои рекомендации в министерство финансов примерно через месяц.

По словам главы отдела такси и маршрутных такси в министерстве транспорта Аси Сузаны, тарифы будут увеличены следующим образом: при поездке протяженностью до 5 км подорожание составит 1,2%, поездка от 5 км до 10 км подорожает на 0,6%, поездки на 10-15 км станут дороже на 5%, тарифы на поездки 20-30 км вырастут на 20%.

Председатель профсоюза таксистов Иегуда Бар Ор подтвердил, что повышение тарифов было выработано в ходе совместных встреч таксистов с представителями министерства транспорта, а член правления профсоюза Иегуда Мизрахи подчеркнул, что министерство финансов и министерство транспорта не делают таксистам одолжений, поскольку таксисты согласились отказаться от привязки внутригородских поездок к индексу цен.