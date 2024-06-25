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Проезд в общественном транспорте подорожал на 5% при оплате с мобильного телефона

время публикации: 25 июня 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 12:23
Проезд в общественном транспорте подорожал на 5% при оплате с мобильного телефона
Flash90

С сегодняшнего дня стоимость проезда в общественном транспорте в Израиле выросла на 5%, если оплата осуществляется с помощью приложения для мобильного телефона.

Оплата проезда с помощью проездной карты "Рав-Кав" и при покупке бумажных билетов в кассе подорожает на те же 5% с 1 июля.

Следует подчеркнуть, что подорожание на 5% рассчитывается для месячного проездного. Стоимость одиночной поездки вырастет значительно больше, поскольку округляется до ближайшего полушекеля в сторону увеличения и будет составлять теперь 6 шекелей для поездок в радиусе 15 километров на автобусе и 9,5 шекелей в радиусе 15 километров на поезде.

Проезд в автобусе в радиусе 15-40 километров на автобусе подорожал на 50 агорот до 12,5 шекелей, а на поезде – на 1 шекель до 19 шекелей.

Периферийный месячный проездной подорожал с 99 до 104 шекелей, автобусный проездной для всей страны – с 225 до 236 шекелей.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 июня 2024

Проезд в израильском общественном транспорте подорожает в июле на 5%