Bank of America прогнозирует ослабление шекеля

Bank of America направил своим клиентам рекомендацию, в которой спрогнозировал ослабление шекеля на 5% в дополнение к ослаблению на 7%, имевшему место в последние недели.

Если прогнозы BoA верны, в течение ближайших трех месяцев курс шекель/доллар дойдет до уровня 3,14 шекеля за доллар.

Прогноз основан на ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы США с повышением учетной ставки, а также на негативном прогнозе в отношении S&P 500 – падение на Уолл-Стрит вынудит израильских институциональных инвесторов продавать шекели и покупать доллары, чтобы скорректировать свои портфели.

В банке добавляют, что инвесторы неверно оценивают силу риска, стоящего перед шекелем на текущих ценовых уровнях, и указывают, что местная валюта оторвана – в негативную сторону – от реальной экономической среды:

"Существуют два основных структурных драйвера пары доллар-шекель. Первый – американские акции, это более значимый фактор. Второй – валюты развивающихся рынков. Оба драйвера указывают на более слабый шекель. Кроме того, шекель выглядит переоцененным относительно текущего уровня валютных рынков развивающихся стран и индекса S&P 500".