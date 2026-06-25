Три автобусных маршрута в Гуш-Дане меняют оператора и получат новые автобусы

В пятницу, 26 июня, три важных автобусных маршрута в Гуш-Дане сменят оператора.

Компания "Дан" передаст компании "Супербус" маршрут 43 между ж/д-станцией "Комемиют" и больницей "Шиба", а компания "Эгед" – маршрут 71 межу торговым центром "Кеньон а-Захав" в Ришон ле-Ционе и колледжем Левински в Тель-Авиве и маршрут 176 между восточным терминалом Холона и ж/д-станцией "Савидор-Мерказ".

Новый оператор вместо высоких междугородних автобусов будет использовать современные электрические городские автобусы, адаптированные для инвалидных колясок.