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Экономика

Три автобусных маршрута в Гуш-Дане меняют оператора и получат новые автобусы

Транспорт
время публикации: 25 июня 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 07:50
В пятницу, 26 июня, три важных автобусных маршрута в Гуш-Дане сменят оператора.
Wikipedia.org. Фото: Yossi.malki

В пятницу, 26 июня, три важных автобусных маршрута в Гуш-Дане сменят оператора.

Компания "Дан" передаст компании "Супербус" маршрут 43 между ж/д-станцией "Комемиют" и больницей "Шиба", а компания "Эгед" – маршрут 71 межу торговым центром "Кеньон а-Захав" в Ришон ле-Ционе и колледжем Левински в Тель-Авиве и маршрут 176 между восточным терминалом Холона и ж/д-станцией "Савидор-Мерказ".

Новый оператор вместо высоких междугородних автобусов будет использовать современные электрические городские автобусы, адаптированные для инвалидных колясок.

Экономика
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