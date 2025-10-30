Банки готовы объявить Нохи Данкнера неплатежеспособным

Бизнесмен Нохи Данкнер, 12 лет назад доведший до банкротства принадлежавший ему холдинг IDB, может быть сам объявлен банкротом в связи с опасениями банков, что он не сможет продолжать выплачивать долги в 405 миллионов шекелей.

Данкнер подписал в 2016 году соглашение о реструктуризации долга на сумму 510 миллионов шекелей с банками "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот", "Игуд" и Credit Suisse, образовавшегося в связи с кредитами, предоставленными его частным компаниям.

Долговое соглашение включало два компонента: первый — выплата 180 миллионов шекелей с процентами в рассрочку на несколько лет; второй — выплата на основе будущих платежей из доходов, которые Данкнер получит в течение своей жизни.

На сегодняшний день Данкнер выплатил около 105 миллионов шекелей первой части, в основном поступивших от продажи объектов недвижимости, включая его дом и дома, принадлежавшие его семье.

После подписания соглашения банки четырежды давали Данкнеру отсрочки платежей. Однако в сентябре 2024 года, когда он обратился к банкам с просьбой об очередной отсрочке платежей в обмен на залог его прав по завещанию его отца Ицхака Данкнера, он эту отсрочку не получил.

В процессе переговоров с банками третья сторона наложила арест на имущество Данкнера, включая его долю по завещанию отца, в связи с представительским иском по делу о манипулировании акциями IDB.

Этот арест вызвал у банков опасения по поводу реальной способности Нохи Данкнера выплатить свои долги.

Данкнер, в свою очередь, утверждает, что не просил банки о списании долгов, а только о дополнительном времени для выплаты сумм, и что он заинтересован в продолжении соглашения и осуществлении платежей.