1-й терминал аэропорта Бен-Гурион возобновляет работу

1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона, закрытый в конце октября 2024 года из-за малого количества летавших в Израиль авиакомпаний, возобновляет свою работу.

С 25 марта начнется обслуживание внутренних рейсов, с 30 марта – международных рейсов.

1-й терминал обслуживает в основном бюджетные авиакомпании, поскольку предлагает более низкие аэропортовые сборы. Его открытие было одним из основных требований бюджетных авиакомпаний для возвращения в Израиль.