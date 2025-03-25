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Экономика

1-й терминал аэропорта Бен-Гурион возобновляет работу

Туризм
Авиация
время публикации: 25 марта 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 09:35
1-й терминал аэропорта Бен-Гурион возобновляет работу
Flash90/Tomer Neuberg

1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона, закрытый в конце октября 2024 года из-за малого количества летавших в Израиль авиакомпаний, возобновляет свою работу.

С 25 марта начнется обслуживание внутренних рейсов, с 30 марта – международных рейсов.

1-й терминал обслуживает в основном бюджетные авиакомпании, поскольку предлагает более низкие аэропортовые сборы. Его открытие было одним из основных требований бюджетных авиакомпаний для возвращения в Израиль.

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Аэропорт Бен-Гурион: до весны все международные рейсы будет обслуживать 3 терминал