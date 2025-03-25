Заседание Земельного управления по продлению программы "Квартира со скидкой" снова отложено

для состоявшегося в понедельник, 24 марта, заседания Совета Земельного управления был снова снят вопрос о продлении программы "Квартира со скидкой".

Срок действия программы истек в 2024 году и министр строительства Ицхак Гольдкнопф продвигает ее продление практически на тех же условиях до 2027 года.

Министр финансов Бецалель Смотрич требует существенного сокращения объемов программы, резкого снижения размера максимальной скидки и ограничения действия программы исключительно периферийными населенными пунктами.

Очередная отмена обсуждения вопроса по распоряжению Нетаниягу свидетельствует, что глава правительства в данном вопросе предпочитает поддержать позицию Смотрича.

В министерстве финансов давно выступают против программы, утверждая, что она приводит к искажению рынка и существенному снижению государственных доходов, не давая при этом реального результата. По оценке минфина, общая стоимость программы с 2015 года составила 50 миллиардов шекелей.