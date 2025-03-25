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Экономика

Заседание Земельного управления по продлению программы "Квартира со скидкой" снова отложено

Недвижимость
Биньямин Нетаниягу
Ицхак Гольдкнопф
Мин.строительства
Минфин
время публикации: 25 марта 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 08:53
Заседание Земельного управления по продлению программы "Квартира со скидкой" снова отложено
Yonatan Sindel/Flash90

для состоявшегося в понедельник, 24 марта, заседания Совета Земельного управления был снова снят вопрос о продлении программы "Квартира со скидкой".

Срок действия программы истек в 2024 году и министр строительства Ицхак Гольдкнопф продвигает ее продление практически на тех же условиях до 2027 года.

Министр финансов Бецалель Смотрич требует существенного сокращения объемов программы, резкого снижения размера максимальной скидки и ограничения действия программы исключительно периферийными населенными пунктами.

Очередная отмена обсуждения вопроса по распоряжению Нетаниягу свидетельствует, что глава правительства в данном вопросе предпочитает поддержать позицию Смотрича.

В министерстве финансов давно выступают против программы, утверждая, что она приводит к искажению рынка и существенному снижению государственных доходов, не давая при этом реального результата. По оценке минфина, общая стоимость программы с 2015 года составила 50 миллиардов шекелей.

Экономика
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