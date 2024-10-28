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Аэропорт Бен-Гурион: до весны все международные рейсы будет обслуживать 3 терминал

время публикации: 28 октября 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 21:30
Аэропорт Бен-Гурион: до весны все международные рейсы будет обслуживать 3 терминал
Yossi Aloni/Flash90

Управление аэропорт Израиля объявило, что с 1 ноября 2024 года и до 29 марта 2025 года 1-й терминал аэропорта имени Бен-Гуриона будет обслуживать только внутренние рейсы.

Все международные рейсы будут обслуживаться только 3-м терминалом.

Напомним, что 1-й терминал обслуживает бюджетные авиакомпании, поскольку в нем аэропортовые сборы существенно ниже, чем в 3-м. Закрытие 1-го терминала для международных авиарейсов означает, что такие авиакомпании, как Ryanair, Wizz Air, EasyJet, вернутся на израильские маршруты не ранее апреля 2025 года.

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