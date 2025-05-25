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Экономика

93 семьи одного не ждут: БАГАЦ отказался рассматривать апелляцию жильца на "пинуй-бинуй"

Судебные решения
время публикации: 25 мая 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 19:41
93 семьи одного не ждут: БАГАЦ отказался рассматривать апелляцию жильца на "пинуй-бинуй"
AP Photo/Jean-Francois Badias

Один из 94 владельцев квартир в доме в Хадере, проходящем процесс "пинуй - бинуй" ("выселение - застройка"), не подписал договор с застройщиком. После того, как все остальные жильцы подписали соглашение, а проект получил разрешение на строительство, они подали в суд на "отказника" иск на сумму 5 миллионов шекелей. До вынесения решения по иску владелец квартиры умер, и истцы были вынуждены переделать иск, переоформив его на наследницу умершего.

Однако, как сообщает экономическое издание The Marker, 74-летний арендатор, проживший в квартире десятки лет, заявил, что незадолго до смерти владелец продал ему квартиру. Наследница владельца квартиры оспаривает это утверждение: у нее есть завещание, в котором квартиру завещают ей.

Окружной суд Хайфы, рассматривавший иск, постановил о выселении жильца. Тот подал апелляцию в БАГАЦ: он утверждает, что его согласия на "пинуй – бинуй" вообще не спрашивали. Однако Высший суд справедливости отклонил эту апелляцию и оставил в силу требование окружного суда выселить неуступчивого жильца до завершения судебного разбирательства о собственности квартиры, поскольку реализация проекта не должна затягиваться.

Экономика
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